Hamburg (dpa/lno) - Eine Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Lurup lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Sie habe am Donnerstagabend beim Wechsel vom Fahrradweg auf die Straße nicht auf den Verkehr geachtet und sei mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 33 Jahre alte Rollerfahrer wurde schwer verletzt, sein neun Jahre alter Mitfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

