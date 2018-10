Hamburg (dpa/lno) - Der bei der SPD Hamburg in Ungnade gefallene frühere Parteisprecher Bülent Ciftlik ist mit seinem Comeback-Versuch gescheitert. Nachdem der 42-Jährige zuvor vor Gericht eine Niederlage erlitten hatte, erschien er am Samstag erst gar nicht zur Nominierungsversammlung für die SPD-Bürgerschaftsliste im Wahlkreis 3 (Altona), wie SPD-Landesgeschäftsführer Tim Petschulat auf Anfrage sagte. Ursprünglich hatte sich Ciftlik dort mit Unterstützung von SPD-Neumitgliedern aus seinem Bekanntenkreis einen aussichtsreichen Listenplatz sichern wollen, um so nach der Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015 in das Landesparlament zurückkehren zu können.