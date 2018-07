Hamburg (dpa/lno) - Eine Kassiererin hat in einem Hamburger Baumarkt einen Betrug mit einer gestohlenen EC-Karte verhindert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die Frau am Freitagnachmittag bemerkt, dass die Unterschrift des Kunden auf dem Kassenbeleg nicht mit der Signatur auf der Karte übereinstimmten. Zudem war die EC-Karte auf eine Frau ausgestellt. Als sie den Ausweis des Kunden verlangte, flüchtete der Mann. Polizisten nahmen ihn wenig später fest. Der 53-Jährige wehrte sich gegen die Festnahme und stritt die Vorwürfe ab. Im Gebüsch entdeckten die Beamten jedoch sieben EC-Karten - darunter auch die zuvor im Baumarkt benutzt worden war. Eine Überprüfung ergab, dass alle Karten gestohlen waren.