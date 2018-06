Hannover (dpa/lno) - Stürmer Joselu ist bei Hannover 96 rechtzeitig vor dem Nord-Duell gegen den Hamburger SV wieder fit. Der Fußball-Profi, der in der Vorwoche wegen einer Wadenverletzung kürzertreten musste, kehrte am Montag ins Training des Bundesligaclubs zurück. Das Team von 96-Trainer Tayfun Korkut, das saisonübergreifend seit sieben Punktspielen unbesiegt ist, erwartet am Sonntag (17.30 Uhr) den HSV mit dem früheren Hannover-Coach Mirko Slomka.