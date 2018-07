Hamburg (dpa/lno) - Fußballprofi Rafael van der Vaart (31) vom Hamburger SV hat sich bei der Benefizgala "Nacht der Legenden" in Spendierlaune gezeigt. Vor 600 Gästen spendete der niederländische Nationalspieler am Sonntag im "Schmidts Tivoli" 10 000 Euro an den Verein Nestwerk, der benachteiligte Jugendliche fördert. Mit dem Geld will der Verein einen zweiten Bus für musikalische Workshops kaufen. Zuvor war der HSV-Regisseur, der mit dem Club schlecht in die neue Bundesliga-Saison startete, gut gelaunt mit Freundin Sabia Boulahrouz über den roten Teppich spaziert. Der von TV-Moderator Reinhold Beckmann organisierte Legenden-Tag brachte insgesamt mehr als 250 000 Euro ein.

Verein Nestwerk