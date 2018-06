Hamburg (dpa/lno) - Eine Versammlung für das Versammeln: Mehr als 400 Menschen wollen in einer Arena der Kulturfabrik Kampnagel erforschen, was es bedeutet, viele zu sein. "The Art Of Being Many" heißt die zweitägige Aktion, mit der auf Kampnagel Ende September (27./28.9.) die neue Spielzeit beginnt. Es geht um Techniken, Ästhetiken, Strategien und Theorien des Sich-Versammelns - ein "ungewöhnliches, politisch kritisches und zukunftsweisendes Projekt", sagte Intendantin Amelie Deuflhard am Dienstag. "Kollektive aus verschiedenen Ländern Europas und darüber hinaus sind dabei", berichteten die Initiatoren.

