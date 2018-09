Hamburg (dpa/lno) - An den Universitäten und Hochschulen in Hamburg sind im Prüfungsjahr 2013 (Wintersemester 2012/2013 und Sommersemester 2013) 15 719 Abschlussprüfungen erfolgreich abgelegt worden, das sind fünf Prozent mehr als im Prüfungsjahr 2012, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch in Hamburg mit. 51 Prozent der bestandenen Prüfungen wurden von Frauen absolviert. Die meisten Hochschulabschlüsse (39 Prozent) gab es in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 21 Prozent der Studierenden erwarben einen Abschluss in den Sprach- und Kulturwissenschaften und weitere 14 Prozent in den Ingenieurwissenschaften.