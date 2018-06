Hamburg (dpa) - Anne Meyer-Minnemann (41) wird zum 1. Oktober neue Chefredakteurin bei der Zeitschrift "Gala" und damit Nachfolgerin von Christian Krug, der zum Chefredakteur des "Stern" berufen wurde. "Anne Meyer-Minnemann hat die Marke kontinuierlich mitgeformt und gestaltet. Als nun erste Frau an der Spitze wird sie mit ihrem Ideenreichtum und ihrem Durchsetzungsvermögen "Gala" weiterentwickeln und die Erfolgsgeschichte fortschreiben", sagte Soheil Dastyari, Verlagsgeschäftsführer bei Gruner + Jahr am Mittwoch in Hamburg. Meyer-Minnemann kam 1997 zu Gruner + Jahr. 2000 übernahm sie die Ressortleitung Aktuelles der "Gala", 2002 wurde sie Chefreporterin des Blattes, seit 2013 ist sie Mitglied der "Gala"-Chefredaktion.

