Hamburg (dpa/lno) - Woher stammt dieses Silberbesteck? Haben wir die kostbare chinesische Vase rechtmäßig erworben? - Diese und ähnliche Fragen stellen sich die Provenienzforscher an deutschen Museen. Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe (MKG) gibt bis zum 1. November erstmals Einblicke in die systematische Erforschung der Herkunft seiner Exponate. "Wir wollen nichts behalten, was uns nicht gehört", sagte Direktorin Sabine Schulze am Donnerstag in Hamburg. Daher habe sich das Museum vorgenommen, die Sammlung komplett zu untersuchen, was bei 500 000 Objekten "ein großes Vorhaben" sei. Die Ausstellung zeichnet die Herkunft von rund 100 recherchierten Exponaten nach.

MKG