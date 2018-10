Hamburg (dpa/lno) - Nach scharfer Kritik aus der Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft gibt Saga/GWG-Chef Lutz Basse seinen Aufsichtsposten bei der Deutschen Annington auf. "Ich habe heute gegenüber der Saga/GWG-Aufsichtsratsvorsitzenden Frau Senatorin Jutta Blankau erklärt, dass ich mein Aufsichtsratsmandat bei der Deutschen Annington niederlege", erklärte Basse am Donnerstag. Eigentlich habe der Chef des größten kommunalen Immobilienunternehmens in Hamburg der Deutschen Annington bei einer Neuausrichtung hin zu einem nachhaltigen und mieterfreundlichen Unternehmen helfen wollen. "Die Dimension der daraus entstandenen Debatte bedauere ich außerordentlich, ich habe sie weder gewollt noch vorhergesehen", erklärte Basse.