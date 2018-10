Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers müssen in der Deutschen Eishock-Liga (DEL) sechs Wochen auf Stürmer Frederik Cabana verzichten. Der 28 Jahre alte gebürtige Kanadier hat nach einem Pucktreffer einen Bruch des rechten Fußknöchels erlitten. Das habe eine Untersuchung am Donnerstag ergeben, teilte der Verein mit. "Wir haben momentan unglaubliches Pech", sagte Sportdirektor Stéphane Richer. "Es nützt jetzt nichts, sich zu beschweren, aber frustriert sind wir auf jeden Fall. Dennoch müssen die verbliebenen Jungs nun alle Kräfte bündeln und gegen München Vollgas geben."

Ihr erstes Saisonspiel in der DEL bestreiten die Hamburger am Freitag (19.30 Uhr) in der heimischen Arena gegen den EHC München. Neben Cabana fallen die verletzten Christoph Schubert (Innenbandriss) und Morten Madsen (Muskelbündelriss) sowie der gesperrte Duvie Westcott und der wegen seines fehlenden Passes nicht spielberechtigte Adam Mitchell aus.



Mitteilung Freezers