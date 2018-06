Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Wirtschaft steht der Energiewende positiver gegenüber als viele andere Unternehmen in Deutschland. Bei einer bundesweiten Befragung der deutschen Industrie- und Handelskammern bewerteten die Hamburger Unternehmen die Auswirkungen der Energiewende mit einem Durchschnittswert von plus 2,5, teilte die Handelskammer Hamburg am Freitag mit. Der Bundesdurchschnitt auf einer Skala von -100 bis +100 lag dagegen bei minus 12,8. Damit sei Hamburg das Bundesland mit der optimistischsten Einschätzung. Zudem habe sich diese Einschätzung seit 2012 stetig verbessert.

"Die Energiewende stellt die Hamburger Wirtschaft vor große Herausforderungen, die Umstellung des Energiesystems bietet den Unternehmen jedoch auch viele Chancen", sagte Handelskammer-Präses Fritz Horst Melsheimer. Zu den Schattenseiten gehörten die steigenden Strompreise. 60 Prozent der Unternehmen gaben an, ihre Strompreise seien in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen; nur bei sechs Prozent sind sie gesunken.