Hannover (dpa/lno) - Hannover 96 will im brisanten Nord-Duell gegen den Hamburger SV keine Rücksicht auf Mirko Slomka nehmen. Der HSV-Trainer, der am Freitag seinen 47. Geburtstag feierte, kehrt am Sonntag (17.30 Uhr) an seine frühere Wirkungsstätte in der Fußball-Bundesliga zurück. "Geschenke sollte er an seinem Geburtstag bekommen und nicht am Sonntag", sagte 96-Coach Tayfun Korkut am Freitag über seinen Vorgänger.

Während der sieglose Slomka beim HSV bereits am dritten Spieltag unter enormem Erfolgsdruck steht, läuft es bei den Niedersachsen gut. Das Team ist saisonübergreifend seit sieben Punktspielen unbesiegt, begonnen hatte die Serie pikanterweise mit dem 2:1-Heimsieg gegen die Hamburger am 12. April. "Das letzte Spiel gegen den HSV war die Geburtsstunde einer neuen 96-Mannschaft", sagte Manager Dirk Dufner.

Bis auf die Dauerverletzten Lars Stindl und Edgar Prib kann Korkut seine Bestbesetzung aufbieten. Die neuen Profis beim HSV beunruhigen Hannovers Trainer nicht. "Wir sind über alle Spieler informiert. Die bessere Mannschaft wird gewinnen, nicht die besseren Spieler", urteilte der 96-Trainer.