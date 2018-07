Hamburg (dpa) - Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) wird für seinen Einsatz beim Fall des Eisernen Vorhangs vor 25 Jahren mit dem Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet. Genscher hatte 1989 großen Anteil daran, dass sich für viele Ostdeutschen die Grenzen zu Ungarn und der Tschechoslowakei geöffnet hatten, wie die Wochenzeitung "Die Zeit", die Zeit-Stiftung und die Marion-Dönhoff-Stiftung am Freitag in Hamburg mitteilten. Der mit 20 000 Euro dotierte Förderpreis geht an Bettina Landgrafe und den Verein Madamfo Ghana. Landgrafe und der Verein bieten "Hilfe zur Selbsthilfe" für die ärmere Bevölkerung und bekämpfen Kinderhandel und Kinderarbeit. Die Auszeichnungen werden am 7. Dezember bei einem Festakt im Hamburger Schauspielhaus verliehen.

