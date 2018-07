Hamburg/Lübeck (dpa/lno) - In Deutschlands Norden ist die Urlaubszeit nicht gleich Einbruchszeit. "Es gibt eigentlich nicht die klassischen Einbrüche in der Ferienzeit", sagte der Hamburger Polizeisprecher Holger Vehren. Während der Sommerferien gebe es in der Hansestadt höchstens mal einen kleinen Anstieg. "Die meisten Einbrüche werden in der dunklen Jahreszeit begangen, ganz klar", erklärte Vehren. Im Oktober und November steigen die Zahlen in der Regel, zum Frühjahr hin fallen sie wieder. "Die Tendenz ist: In den Sommermonaten ist es eher ruhig." Genaue Zahlen für dieses Jahr liegen nach Vehrens Angaben bisher nicht vor.

Auch die Kripo-Beamten in Schleswig-Holstein mussten in diesem Sommer keine Überstunden schieben. Einbrecher hatten keine Hochsaison in der "schönsten Zeit des Jahres", bestätigte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes. "Es gab in der Ferienzeit weder eine signifikante Steigerung noch das Gegenteil bei Wohnungseinbrüchen", ergänzte die Lübecker Polizeisprecherin Anett Dittmer. Konkrete Zahlen für dieses Jahr lagen bislang nicht vor.