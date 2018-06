Hamburg (dpa/lno) - Im Hamburger Rathaushof ist am Sonntag der Tag des offenen Denkmals eröffnet worden. Bundesweit 7500 Denkmäler können bei freiem Eintritt besichtigt werden. "Der Tag des offenen Denkmals bietet die Möglichkeit, ausgewählte Denkmäler kennenzulernen und die Vielfalt der Baudenkmäler zu entdecken", sagte Hamburgs Kultursenatorin Barbara Kisseler (parteilos) vor fast 300 Besuchern im Rathaushof. "Viele Objekte, deren Türen sonst der Öffentlichkeit verschlossen bleiben, sind heute geöffnet und ermöglichen Einblicke in den großen Schatz an Baudenkmälern, den Hamburg zu bieten hat."

