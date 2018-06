Düsseldorf (dpa) - Vorjahreshalbfinalist Hamburg Freezers hat den Saisonauftakt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit zwei Pleiten verpatzten. Die Norddeutschen unterlagen am Sonntagabend bei der Düsseldorfer EG mit 1:4 (0:2, 0:1, 1:1), nachdem sie am Freitagabend vor heimischer Kulisse bereits gegen den EHC München mit 3:6 verloren hatten.

Nach zwei Toren von Manuel Strodel (16.) und Andreas Martinsen (20.) gerieten die Hanseaten vor 5112 Zuschauern im Düsseldorfer ISS Dome bereits im ersten Drittel klar in Rückstand. Martinsen legte gut vier Minuten nach Anpfiff des zweiten Abschnitts für die Gastgeber zum beruhigenden Vorsprung nach.

Kevin Clark (42.) verkürzte auf Vorlage von Jerome Flaake für die Hamburger zwar noch einmal. Mehr aber gelang dem ersatzgeschwächten Team von Trainer Benoit Laporte, der auf vier Verletzte verzichten musste, trotz allen Bemühens nicht mehr. Im Gegenteil. In der Schlussminute machte Düsseldorfs Travis Turnbull die Hamburger Hoffnungen auf eine Wende endgültig zunichte.