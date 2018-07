Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat beim Debüt des neuen Cheftrainers Thomas Meggle eine bittere Heimniederlage kassiert. Die Hamburger verloren am Sonntag mit 1:2 (1:2) gegen den TSV 1860 München. Für den in der Kritik stehenden 1860-Coach Ricardo Moniz dürfte sich die Lage nach dem ersten Saisonsieg dagegen vorerst beruhigen.

Vor 27 892 Zuschauern im Millerntor-Stadion brachte Leonardo die Gäste per Foulelfmeter (21. Minute) in Führung. St. Pauli spielte unbeirrt weiter nach vorn und kam durch John Verhoek zum verdienten Ausgleich (31.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff besorgte Yannick Stark (45.+1) nach einem Konter die erneute Führung der "Löwen", nachdem St. Pauli zuvor zwei Tore wegen Abseits aberkannt worden waren. In der zweiten Hälfte scheiterten Dennis Daube (53.), Verhoek (73./88.) und Ante Budimir (90.+3) mehrfach an 1860-Keeper Stefan Ortega. In der hektischen Nachspielzeit wurde Meggle von Schiedsrichter Robert Kampka auf die Tribüne verwiesen.

FC St. Pauli