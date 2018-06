Hamburg (dpa/lno) - Ein 49-jähriger Motorradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Stellingen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Mann sei am Samstag einem entgegenkommenden Auto ungebremst in die Seite gefahren, als dessen Fahrer nach links abzubiegen versuchte, sagte eine Polizeisprecherin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er zog sich schwere innere Verletzungen sowie Kopfverletzungen zu. Laut Polizei schwebte er auch am Sonntag noch in Lebensgefahr. Der 23-jährige Fahrer des Autos erlitt einen Schock.

Polizeimeldung