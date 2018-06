Hamburg (dpa/lno) - Mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag ein Billardcafé im Hamburger Stadtteil Wandsbek überfallen und 400 Euro erbeutet. Drei Männer und eine Frau seien als Gäste in dem Café gewesen, als einer der Männer einen 23-jährigen Angestellten mit einem Messer bedrohte und zur Herausgabe der Tageseinnahmen zwang, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Anschließend schlug er dem 23-Jährigen ins Gesicht und flüchtete mit der Beute und seinen Komplizen zu Fuß. Der Geschädigte musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeimeldung