Hamburg (dpa) - Die Hamburg Freezers können in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) künftig Adam Mitchell einsetzen. Der 31 Jahre alte Stürmer hat am Montag seinen deutschen Pass erhalten. Damit wird dem gebürtigen Kanadier eine Spiellizenz ausgestellt, teilte der Verein mit. In der DEL dürfen pro Verein höchstens neun Ausländer spielen. Die Freezers haben das Kontingent ausgeschöpft. Mitchell kann für die Hamburger erstmals am Freitag (19.30 Uhr) in der Partie bei den Eisbären Berlin eingesetzt werden. "Ich bin heiß auf Freitag!", sagte Mitchell.

