Hamburg (dpa/lno) - Der Flugzeughersteller Airbus hat am Dienstag das erste Großraum-Flugzeug A380 an die Fluglinie Quatar Airways übergeben. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie übernahm Qatar-Chef Akbar Al Baker in Hamburg die Maschine vom Airbus-Vorstandsvorsitzenden Fabrice Brégier. Die Fluglinie aus Doha im Emirat Katar hat zehn Exemplare des größten Airbus bestellt. Insgesamt wollen die Araber in den kommenden Jahren 171 Flugzeuge von Airbus kaufen, darunter 80 Jets des neuen Langstreckenflugzeugs A250. Die Fluglinien vom arabischen Golf, vor allem Emirates, Etihad und Qatar, bauen ihre Streckennetze kontinuierlich aus und gehören zu den wichtigsten Kunden von Airbus.

