Hamburg (dpa/lno) - Mit rund 400 Beamten beteiligt sich die Hamburger Polizei am bundesweiten Blitzmarathon. An rund 340 Gefahrenstellen und Kreuzungen werden am Donnerstag in der Hansestadt Messstationen eingerichtet. Ab 6.00 Uhr morgens werden die Polizisten 24 Stunden lang vom Norden bis in den Süden der Stadt die Geschwindigkeit der Autofahrer kontrollieren. Eine genaue Liste mit allen Einsatzorten des Blitzmarathons veröffentlichte die Polizei bereits am Dienstag im Internet.

Der Blitzmarathon ist eine bundesweite Aktion und findet bereits zum zweiten Mal statt. Im vergangenen Jahr wurden nach Polizeiangaben in Hamburg bei rund 7500 Unfällen Menschen leicht, schwer oder tödlich verletzt. Durch die 24-Stunden-Blitzaktion sollen die Verkehrsteilnehmer zu mehr Rücksicht auf den Straßen aufgefordert werden.

Liste der Geschwindigkeitskontrollen