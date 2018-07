Lübeck (dpa) - Norddeutsche Unternehmen beurteilen nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Nord die Energiewende optimistischer als Unternehmen im Bundesdurchschnitt. Auf einer Skala von minus 100 (sehr negative Auswirkungen) bis plus 100 (sehr positive Auswirkungen) liege der Gesamtwert für die Unternehmen in der Region der IHK Nord bei minus 7,1, teilte die Kammervereinigung am Mittwoch mit. Im Bundesdurchschnitt betrage der Wert dagegen minus 12,8, sagte ein Sprecher. Befragt wurden nach Angaben eines Sprechers bundesweit 2193 Unternehmen, davon 222 im Bezirk der IHK Nord.

Die IHK Nord ist ein Zusammenschluss von 13 Kammern aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Deren Vorsitzende Friederike Kühn forderte eine bundesweite Akzeptanz für den Netzausbau, damit der Norden als größter Windenergieerzeuger Deutschlands seiner Verantwortung bei der Energiewende gerecht werden könne. Die Kammervereinigung werde den Küsten- und Verkehrsministern bei ihrer Konferenz am 22. September ein entsprechendes Konzept vorlegen, sagte Kühn, die zugleich Präses der IHK Lübeck ist.

