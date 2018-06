Hamburg (dpa/lno) - Hamburger Zollbeamte haben bei einer Fahrzeugkontrolle zehn Kilogramm Haschisch mit einem Straßenverkaufswert von 75 000 Euro beschlagnahmt. Wie Zollsprecher Udo Storch am Mittwoch mitteilte, sei den Zollbeamten bereits in der Nacht zum Dienstag vergangener Woche in Höhe Hamburg-Moorfleet ein Fahrzeug auf der Autobahn 1 aufgefallen. Die Beamten durchsuchten den Pkw auf dem Rastplatz Mümmelmannsberg. Dabei entdeckten sie das Haschisch sowie 18 Gramm Amphetamine in Staufächern hinter den Vordersitzen. Der 37-jährige Fahrer wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das Zollfahndungsamt Hamburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.