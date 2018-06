Hamburg/Leipzig (dpa/lno) - Der Energiekonzern Vattenfall darf vorerst weiter Elbwasser zur Kühlung des umstrittenen Kohlekraftwerks Moorburg nutzen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig lehnte am Dienstag einen Eilantrag der Umweltschutzorganisation BUND zu einem sofortigen Verbot der Durchlaufkühlung bis zur Entscheidung im Revisionsverfahren ab, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Dem Interesse Vattenfalls an der Aufnahme des Regelbetriebs sei größeres Gewicht beizumessen, da die bei einem Verbot "allein zulässige Kreislaufkühlung jährlich mit Mehrkosten im hohen einstelligen oder gar im zweistelligen Millionenbereich verbunden wäre und zudem einen erhöhten Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid nach sich zöge", entschieden die Richter.