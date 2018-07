Hamburg (dpa) - Das Startup-Unternehmen Collins unter dem Dach der Otto Group ist nach eigener Einschätzung gut aus den Startblöcken gekommen. Gut vier Monate nach dem Markteintritt habe Collins alle wesentlichen Planzahlen übertroffen. Das teilte Geschäftsführer Benjamin Otto am Donnerstag in Hamburg mit, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Das Online-Modeunternehmen, das sich vor allem an junge Frauen richtet, werde bereits im ersten Geschäftsjahr einen zweistelligen Millionenumsatz erzielen. Mit einer TV-Kampagne für den Online-Shop "About You", die zunächst auf Youtube getestet und ab Oktober im Fernsehen gezeigt wird, will Collins nun seine Bekanntheit erhöhen.