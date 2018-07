Travemünde (dpa/lno) - Vollgeladen mit Schrott, ohne gültige Papiere und übersät mit Schäden und Defekten: In diesem Zustand war ein Lastwagen, den der Hafensicherheitsdienst der Wasserschutzpolizei in Lübeck-Travemünde gestoppt hat. Der Transporter kam aus Schweden und sollte vom Hamburger Hafen aus nach Afrika verschifft werden, wie die Lübecker Wasserschutzpolizei am Donnerstag mitteilte. Er hatte demnach massenweise Schrott geladen, der Export von Abfall nach Afrika ist jedoch verboten.

Der Schrotttransport war offenbar in jeder Hinsicht illegal: Der Fahrzeugführer benutzte nach Angaben der Polizei statt eines Zündschlüssels einen Schraubenzieher, der Lastwagen hatte weder Zulassung noch Versicherung. Zudem wies er schwerste technische Mängel auf: Reifen und Bremsen waren defekt, Tank und Motor verband eine freiliegende Leitung und die Windschutzscheibe war zersplittert. Überdies war die Starterbatterie nicht korrekt befestigt und der offenbar völlig überladene Wagen verlor Kraftstoff.

Bei der Ladung handelte es sich der Polizei zufolge ausschließlich um defekte Motoren und sonstige Schrottteile, für die keine Exportpapiere vorlagen. Die Ladung stapelte sich demnach auf der Ladefläche in zwei Lagen bis unters Dach und drückten sogar die Wände nach Außen.