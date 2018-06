Hamburg (dps/lno) - Bundestagspräsident Norbert Lammert kann sich bei bündnisgeführten Operationen den Einsatz deutscher Soldaten in ständigen multinational besetzten Stäben und Hauptquartieren der Nato auch ohne Bundestagsmandat vorstellen. "Ich kündige Ihnen hiermit nicht eine Gesetzesänderung an", sagte Lammert am Donnerstag in der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Gleichwohl könne er sich durchaus eine Modifizierung des Parlamentsbeteiligungsgesetzes vorstellen. Bislang muss jeder einzelne Auslandseinsatz der Bundeswehr vom Bundestag gebilligt werden, was in Zeiten von immer internationaler geführten Operationen jedoch immer komplizierter wird. Derzeit befasst sich auch eine Kommission unter dem Vorsitz des früheren Verteidigungsministers Volker Rühe (CDU) mit dem Thema.