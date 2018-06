Hamburg (dpa/lno) - Flüchtlinge und Unterstützer der sogenannten Lampedusa-Gruppe sind am Freitag in die Zentrale der Hamburger SPD eingedrungen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden 18 Menschen in Gewahrsam genommen, als sie das Foyer belagerten. Auf Facebook schrieben sie am Freitag: "Die Gruppe Lampedusa in Hamburg hat sich entschieden, als Akt des friedlichen zivilen Ungehorsams, den Eingangsbereich der SPD-Parteizentrale zu besetzen." Die SPD erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Zu gewalttätigen Zwischenfällen kam es laut Polizei nicht.

Die Flüchtlinge und ihre Unterstützer fordern vom Senat ein kollektives Bleiberecht für die Gruppe, zu der bis zu 300 Afrikaner gehören sollen. Die Wanderarbeiter waren 2011 vor dem Krieg in Libyen über die Insel Lampedusa nach Italien geflohen. Die dortigen Behörden stellten ihnen Touristen-Visa für den Schengenraum aus. Rund 80 Flüchtlinge fanden den Winter über Zuflucht in der Hamburger St.-Pauli-Kirche.

Lampedusa in Hamburg auf Facebook