Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Senat will im Falle eines Zuschlags für die Olympischen Spiele 2024 oder 2028 die Verträge mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) veröffentlichen. In den Antworten des Senats auf Fragen der Olympia-Gegner von (N)Olympia-Hamburg heißt es: "Der Hamburger Senat wird über die Vertragsverhandlungen gegenüber der Hamburgischen Bürgerschaft und der Öffentlichkeit berichten und sich wie beim Rückkauf der Energienetze für eine Veröffentlichung der Vertragswerke einsetzen." Außerdem kündigte der Senat an, im Frühjahr 2015 ein Finanzkonzept vorzulegen, "das die wesentlichen Kostenpositionen identifiziert und die Finanzierungswege skizziert", heißt es in den am Freitag von den Olympia-Gegnern veröffentlichten Antworten der Landesregierung.

Antworten des Senats