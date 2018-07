Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli kann auf die baldige Rückkehr der Leistungsträger Jan-Philipp Kalla und Enis Alushi hoffen. Das Duo, das das Punktspiel beim FC Erzgebirge Aue (0:3) am Freitag verletzungsbedingt verpasst hatte, nahm erstmals wieder am Mannschaftstraining der Braun-Weißen teil. Das teilte der FC St. Pauli am Sonntag via Twitter mit.

Bereits am Samstag hatten die beiden Mittelfeldakteure ebenso wie der angeschlagene Kapitän Sören Gonther eine Einheit mit Athletik-Trainer Timo Rosenberg absolviert. Ob das Trio bereits an diesem Dienstag (17.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Eintracht Braunschweig im Kader stehen wird, entscheidet sich kurzfristig.

Mitteilung FC St. Pauli