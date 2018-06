Berlin (dpa/lno) - Der Hamburger Hip-Hop-Musiker und Werder-Bremen-Fan Jan Delay (38) sieht viele "großartige Typen in der Bundesliga". "Mein Lieblingsspieler ist Franck Ribéry. Thomas Müller ist nicht der große Techniker, aber eben einzigartig. Den größten Respekt habe ich vor Bastian Schweinsteiger", erläuterte der näselnde Sänger der "Welt am Sonntag". "Der Typ ist ein Felsen." Entertainment-mäßig sei der vielleicht langweiliger als "Nauti", also Marko Arnautovic. "Aber einer der größten Fußballer, die wir je hatten."

Interview WELT Delay