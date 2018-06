Hamburg (dpa/lno) - "Volle Vielfalt voraus": Unter diesem Motto diskutieren von Sonnabend an 40 junge Hamburger bei der "Jungen Islam Konferenz" (JIK) über Islam und Integration in Deutschland. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) eröffnet als Schirmherr die viertägige Konferenz im Rathaus.

"Gerade in den derzeit sehr kontrovers geführten Debatten um Islam und Muslime auch in Deutschland ist es wichtig, die in der Öffentlichkeit bestehenden Bilder, Stereotype und Vorurteile zu analysieren und kritisch zu reflektieren", sagte die Leiterin der JIK, Esra Küçük. Ins Leben gerufen wurde die Konferenz von der Berliner Humboldt-Universität und der Stiftung Mercator, die das bundesweite Projekt bis 2016 mit rund zwei Millionen Euro fördert. In Hamburg findet die JIK zum ersten Mal statt.

