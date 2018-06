Hamburg (dpa/lno) - Mit mehr als 60 Beamten sind die Behörden in der vergangenen Woche zu einer Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräume eines Hamburger Bauunternehmers angerückt. Wie das Hauptzollamt Hamburg am Dienstag mitteilte, steht der Bauunternehmer im Verdacht, seine Mitarbeiter schwarz beschäftigt zu haben. Um die Tatvorwürfe aufzuklären, durchsuchten die Einsatzkräfte zeitgleich an neun Orten nicht nur die Räume des Verdächtigen, sondern auch weiterer Personen, und beschlagnahmten dabei technische Geräte zur Datensicherung. Per richterlichen Beschluss pfändete das Zollamt Forderungen des Unternehmers gegenüber Dritten in Höhe von mehr als 160 000 Euro.