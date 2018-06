Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bausenatorin Jutta Blankau (SPD) hat bei der Genehmigung des umstrittenen Aufsichtsratspostens bei der als "Heuschrecke" kritisierte Deutschen Annington für Saga/GWG-Chef Lutz Basse Fehler eingeräumt. 100 000 Euro für eine Nebentätigkeit seien nicht in Ordnung, sagte sie am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft. "Ich hätte sofort nachfragen müssen. Das habe ich nicht getan." In der Sache hält sie das von Basse aufgrund des öffentlichen Drucks niedergelegte Mandat jedoch weiter für angemessen. Dass er als Chef des größten kommunalen Wohnungsunternehmens in Hamburg "seine Expertise einem anderen Unternehmen zur Verfügung stellt und dabei selbst seine Expertise erweitert, ist (...) in Ordnung." Zudem sei das private Immobilienunternehmen kein Saga/GWG-Wettbewerber.

Tagesordnung