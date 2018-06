Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben in der Champions Hockey League bereits die fünfte Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Benoit Laporte unterlag am Dienstagabend bei den Nottingham Panthers mit 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Damit stehen die Norddeutschen, die das Achtelfinale schon nach dem 4. Spieltag verpasst hatten, nach fünf Vorrundenspielen noch immer ohne Punkt da. Das einzige Tor der Hamburger erzielte Matt Pettinger (13. Minute). Für Nottingham trafen Cody Wild (9.), Nathan Robinson (33.) und Robert Lachowicz (45.).

Die Hanseaten fanden nur schlecht in die Partie und gerieten völlig zurecht in den Rückstand. Torwart Sebastien Caron war bei dem Nachschuss von Wild chancenlos. Vier Minuten später gelang Pettinger der Ausgleich. Im zweiten Drittel leisteten sich die Hamburger wieder die altbekannten Fehler: Nach unnötigen Strafen präsentierten sie sich schwach in Unterzahl und ließen zahlreiche Chancen zu. So traf Robinson im Powerplay zum 2:1 für die Engländer. Nach dem erneuten Rückstand verloren die Norddeutschen den Faden und wurden im Schlussdrittel mit dem 3:1 durch Lachowicz bestraft.

Am 7. Oktober treffen die Freezers und die Panthers zum letzten Vorrundenspiel in Hamburg erneut aufeinander. In der Deutschen Eishockey Liga empfangen die Freezers, die mit vier Niederlagen den schlechtesten Saisonstart der Clubgeschichte hingelegt haben, am Freitag die Grizzly Adams Wolfsburg.