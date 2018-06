Hamburg (dpa/lno) - René Adler nimmt das für ihn ungewohnte Reservisten-Dasein beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV sportlich fair hin. "Ich akzeptiere meine momentane Rolle und stell mich voll und ganz in den Dienst der Mannschaft", schrieb der 29 Jahre alte HSV-Torhüter bei Facebook. "Klar ist das für mich eine neue Situation, aber damit kann ich umgehen. Mittlerweile weiß ich ja, wie schnelllebig es im Fußball nach unten und nach oben gehen kann", ergänzte der 13-malige deutsche Nationaltorwart.

Der langjährige Stammkeeper war von dem mittlerweile beurlaubten Trainer Mirko Slomka am 3. Spieltag der Saison durch Jaroslav Drobny ersetzt worden. Auch bei Slomkas Nachfolger Josef Zinnbauer ist der Tscheche, der am Samstag beim 0:0 gegen Meister FC Bayern München ein großer Rückhalt war, derzeit die Nummer eins.

"Die Leistung am letzten Wochenende hat uns einen Schritt in die richtige Richtung gebracht", befand Adler, der die eigenen Interessen hinter die der Mannschaft stellen will. "Jetzt kommt es vor allem auf den Zusammenhalt an. Es geht darum, als Kollektiv wieder in ruhiges und erfolgreiches Fahrwasser zu kommen", betonte der Routinier.

Adler-Beitrag bei Facebook