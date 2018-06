Hamburg (dpa/lno) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera versucht die Hamburger Polizei einen Mann zu finden, dem versuchte Vergewaltigung vorgeworfen wird. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann soll Anfang September in Hamburg-Barmbek versucht haben, eine 36-Jährige zu vergewaltigen, mit der er zunächst in der U-Bahn gefahren war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beim Verlassen des Zuges an der Haltestelle Habichtstraße, habe der Mann die Frau verfolgt und sie mehrfach angesprochen, ohne dass sie darauf reagierte. An einer Grünanlage soll er sie schließlich von hinten angegriffen haben. Dabei habe er ihr den Mund zugehalten und sie zwischen parkenden Autos auf den Boden geworfen. Als die Frau sich wehrte und schrie, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete. Bisherige Ermittlungen blieben erfolglos. Jetzt hoffen die Beamten den mutmaßlichen Täter mit Hilfe der Öffentlichkeit zu fassen.

Pressemitteilung mit Fahndungsfotos