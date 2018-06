Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Senat und das Handwerk setzen bei ihrer Zusammenarbeit einen neuen Schwerpunkt und konzentrieren sich stärker als bisher auf den Nachwuchs. "Fachkräftesicherung beginnt schon in der Schule", sagte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in der Hansestadt bei der jährlichen Fortschreibung des Masterplans Handwerk. "Ziel ist es, in Kooperation mit Schulen und Eltern junge Leute für das Handwerk zu gewinnen." Zentrale Maßnahmen zur Fachkräftesicherung und Qualifizierung, die Ende des Jahres auslaufen, sollen verlängert werden. Dazu zählen die Beratung und Vermittlung von Jugendlichen in handwerkliche Praktika und Ausbildungen sowie Nachqualifizierung von jungen Erwachsenen und Zuwanderern.