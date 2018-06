Hamburg (dpa) - Die Verletzungsmisere des FC St. Pauli reißt nicht ab. Beim 1:0-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig am Dienstag hat sich Linksverteidiger Daniel Buballa eine Einblutung und eine Sehnenverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte. Buballa steht damit mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Bereits gegen Braunschweig konnten acht Spieler verletzungs- oder krankheitsbedingt nicht eingesetzt werden. An diesem Sonntag (13.30 Uhr) trifft der Tabellenzwölfte auswärts auf Schlusslicht FSV Frankfurt.

