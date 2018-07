Grimmen (dpa) - Bei einem Unfall auf der A 20 hat ein Autofahrer aus Hamburg auf einer Länge von 100 Metern Wildzäune beschädigt. Der Mann war am Donnerstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Trebeltal und Grimmen West aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen Erst nach 100 Metern habe er sein Fahrzeug zum Stehen gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 48-jährige Hamburger erlitt leichte Verletzungen, lehnte aber eine medizinische Versorgung ab. Der Gesamtschaden an Auto und Zäunen wird auf rund 40 000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war für eine Stunde gesperrt.

Pressemitteilung