Hamburg (dpa/lno) - Ein kleines Kreuzfahrt-Musical direkt in der Hamburger Hafencity: Mit der Produktion "Innenkabine mit Balkon" geht das neue Elbtheater an den Start, wie die Veranstalter vor der ersten Aufführung am Freitag mitteilten. Untergebracht ist die kleine Spielstätte in der seit 2013 existierenden Elbarkaden-Lounge - unweit des Kreuzfahrtterminals. In zwei Veranstaltungsbereichen gibt es Platz für jeweils 200 Zuschauer.

Die quietschbunte Show "Innenkabine mit Balkon" hatte vor wenigen Monaten in den Fliegenden Bauten ihre Uraufführung gefeiert. Entstanden ist die Reise auf der "MS Diliria" - voller Pannen und Peinlichkeiten rund um die Passagierschifffahrt - nach dem Buch von Marco Ströhlein und Michael Tasche. Von Seekrankheit über heiße Schlachten um Liegestühle und am Buffet bis zu Verliebtheit in den eitlen Kapitän und dummen Fragen an das Personal ist alles dabei.

Fliegende Bauten