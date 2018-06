Hamburg (dpa) - Mit "Charles Manson - Summer of Hate" hat das Thalia Theater am Freitag ein Musical über den amerikanischen Musiker, Sektenführer und verurteilten Mörder Charles Manson zur Uraufführung gebracht. Im "Summer of Love" seien junge Leute auf der Suche nach einem neuen Wertesystem gewesen und landeten bei einem Psychopathen und bei der Auslöschung aller Werte, sagte Regisseur Stefan Pucher der dpa. Um den verschiedenen Facetten von Mansons Persönlichkeit gerecht zu werden, wird der Sektenführer in Puchers Inszenierung nicht von einem Schauspieler, sondern abwechselnd von allen Mitgliedern des achtköpfigen Ensembles gespielt. Die Musik liefert die Hamburger Band Trümmer, die sowohl Kompositionen von Charles Manson als auch eigenes Material spielt.