Gießen (dpa/lno) - Die Hamburg Towers sind mit einem Sieg in die 2. Basketball-Bundesliga gestartet. Die Hanseaten überraschten am Samstag mit einem 66:65 (36:32) bei den Gießen 46ers. Im Team von Cheftrainer Hamed Attarbashi ragten Michael Wenzl (19 Punkte) und Will Barnes (18 Punkte) heraus. "Wir haben heute gut gekämpft. Am Ende war unsere starke Defense der Schlüssel zum Erfolg", sagte Attarbashi. Ihre zweite Partie bestreiten die Norddeutschen am Freitag (18.00 Uhr) bei den Cuxhaven BasCats.

Da die heimische Spielstätte in Hamburg-Wilhelmsburg noch nicht fertiggestellt ist, tragen die Towers zu Saisonbeginn vier Auswärtsspiele nacheinander aus. Die erste Heimpartie findet am 19. Oktober (17.00 Uhr) statt. Gegner sind die Bayer Giants Leverkusen.

