Calgary (dpa/lno) - Eishockey-Profi David Wolf hat den Sprung in die nordamerikanische Profiliga NHL vorerst nicht geschafft. Der Stürmer wurde bei den Calgary Flames aus dem NHL-Kader gestrichen. Der 25-Jährige, der von den Hamburg Freezers nach Nordamerika wechselte, trainiert nun bei den Adirondack Flames, dem Farmteam von Calgary. Das teilte der Club auf seiner Webseite mit.

In der zweitklassigen American Hockey League (AHL) kann sich Wolf für die NHL empfehlen. Am 8. Oktober beginnt die Saison in der besten Liga der Welt.

Club-Mitteilung