Hamburg (dpa/lno) - Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist im September deutlich zurückgegangen. In der Hansestadt waren 71 982 Arbeitslose gemeldet, das sind 2700 oder 3,6 Prozent weniger als im Monat zuvor, teilte die Agentur für Arbeit heute mit. Damit sei die Zahl der Arbeitslosen auf den niedrigsten Stand des Jahres gesunken. Das sind aber immer noch 1145 oder 1,6 Prozent mehr als im September des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,4 Prozent, das sind 0,2 Punkte weniger als im Vormonat. Verantwortlich für die gute Entwicklung sei die stabile Nachfrage nach Arbeitskräften in Hamburg. Grundsätzlich hätten alle Gruppen des Arbeitsmarktes von der positiven Entwicklung im September profitiert.