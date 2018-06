Hamburg (dpa/lno) - Knapp 43 000 personengebundene Hinweise sind nach der Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken bei der Hamburger Polizei gespeichert. Die Linke kritisierte vor allem die Speicherung nach Kategorien: Als Gewalttäter, Sexualstraftäter, bewaffnet oder auch nach Drogenkonsum. Merkmale wie "geisteskrank", "Ansteckungsgefahr" oder "Rocker" seien ebenfalls registriert und könnten auch von anderen Bundesländern eingesehen werden.

"Diese Kategorien sind in höchstem Maße diskriminierend. Es ist völlig unklar, unter welchen Voraussetzungen Personen in das Raster der Polizei gelangen", erklärte die innenpolitische Fraktionssprecherin, Christiane Schneider, in einer Mitteilung am Dienstag.

Diese Daten seien auch zum Schutz der Betroffenen so angelegt, begründete der Senat. "Die personengebundenen Hinweise dienen hauptsächlich dem Schutz des Betroffenen, der Eigensicherung von Polizeibediensteten sowie in Einzelfällen der Gewinnung von Ermittlungshinweisen und dem Schutz Dritter", hieß es in der Antwort.

