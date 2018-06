Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Thalia Theater ist nach eigenen Angaben das wirtschaftlich erfolgreichste Theater in Deutschland. In den vergangenen beiden Spielzeiten habe das Theater gleich zweimal hintereinander die magische Grenze von 300 000 Zuschauern durchbrochen. Auch der Eigenfinanzierungsanteil sei mit um die 30 Prozent ungewöhnlich hoch (bundesweiter Durchschnitt 18 Prozent). "Ich freue mich über diese Bilanz sehr. Aber sie ist das Resultat von harter, oft auch allzu harter Arbeit", sagte Intendant Joachim Lux am Dienstag in Hamburg. Neben den hohen Zuschauerzahlen tragen insbesondere Einnahmen aus Koproduktionen mit bedeutenden Festivals und die Gastspieltätigkeit des Thalia auf der ganzen Welt dazu bei.

