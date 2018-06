Hamburg (dpa/lno) - Hamburg sagt dem Müll verstärkt den Kampf an - mit "Wastewatchern" und höheren Bußgeldern für Müllsünder. Wer beispielsweise Zigarettenschachteln wegwirft, kann statt wie bisher mit 70 Euro jetzt mit bis zu 150 Euro belangt werden. Wer kleine Mengen Sperrmüll unrechtmäßig entsorgt, ist mit 400 statt bisher 250 Euro dran. Bei größeren Mengen vervierfacht sich das Bußgeld auf 8000 Euro. Wer Altreifen herumliegen lässt, soll 200 Euro berappen. Es solle klar gemacht werden, dass gedankenlos Müll wegwerfen teuer wird, teilte die Umweltbehörde am Dienstag mit.

Vom 1. Oktober an setzt die Stadt zusätzlich zehn "Wastewatcher" (Müllbeobachter) ein, die zum Beispiel in der Innenstadt oder in belasteten Grünanlagen Müllsünder gezielt ansprechen und aufklären sollen. Stellen sie Ordnungswidrigkeiten fest, wird das zuständige Bezirksamt informiert.